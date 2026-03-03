Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.03.2026 11:51:59

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
16.88 CHF 3.85%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 39,40 auf 36,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit rücke näher, schrieb Andrew Ross am Mittwochnachmittag. Angesichts der Hauptversammlung im Juni wären die Monate April oder Mai nur logisch für Schritte unzufriedener Aktionäre. Zudem laufe immer noch der strategische Review des Unternehmens selbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas tue, was den Aktienkurs ihrem inneren Wert näherbringe, sei immens hoch, fasste Ross zusammen. Im Nahen Osten sei kurzfristig ein konfliktbedingter Bestellanstieg wahrscheinlich./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 13:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
36.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.58 € 		Abst. Kursziel*:
98.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97.43%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

