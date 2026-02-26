flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
26.40CHF
-0.60CHF
-2.22 %
13:09:19
SWX
26.02.2026 12:18:35
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
26.72 CHF -1.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Zudem habe es Details zu den Wachstumsinitiativen gegeben./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
29.32 €
Abst. Kursziel*:
46.66%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
29.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
46.86%
Analyst Name::
Oliver Carruthers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
