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24.11.2026 14:26:40
Commerzbank-Aktie schwächer: Konzern schliesst Aktienrückkauf in Milliardenhöhe
Die Commerzbank AG hat ihren aktuellen Aktienrückkauf mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden abgeschlossen.
"Mit dem Abschluss des aktuellen Aktienrückkaufs haben wir in den vergangenen Jahren insgesamt 7 Milliarden Euro Kapital an unsere Anteilseigner zurückgegeben und damit signifikanten Shareholder Value geschaffen", wird CEO Bettina Orlopp in der Mitteilung zitiert. "Wir streben an, entlang unserer Kapitalrückgaberichtlinie den vollständigen Gewinn für das Jahr 2026 an unsere Aktionärinnen und Aktionäre über Aktienrückkäufe und Dividende auszuschütten. Das sind mindestens weitere 2 Milliarden Euro über die gerade zurückgekauften 1,2 Milliarden Euro hinaus", so die Managerin.
Die Commerzbank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,13 Prozent auf 35,91 Euro.
DJG/kla/apo
DOW JONES
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
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|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
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