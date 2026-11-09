HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 384 auf 427 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxussportwagenbauer setze seine Unternehmensstrategie weiter erfolgreich um, schrieb Michael Filatov am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er ist für das kommende Jahr weiterhin optimistisch. Der Auftragsbestand reiche bereits bis ins Jahr 2028, die starke Nachfrage nach maßgeschneiderten Fahrzeugen übertreffe weiterhin die Planung, das Elektroautomobilmodell Luce sei für sein erstes volles Jahr vollständig ausverkauft, und von dem F80 dürften deutlich mehr Einheiten ausgeliefert werden als im laufenden Jahr./rob/la/ag;