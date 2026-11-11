Ferrari 346.65 CHF 1.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einem Meeting mit dem Management beim Kursziel von 435 Euro auf "Outperform" belassen. Ferrari lasse sich nicht leicht kategorisieren - teils Autobauer, teils Luxuskonzern und teils Technologieunternehmen, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Die Kundenbasis sei sehr treu und der Konzern profitiere von steter Zunehme der Ultrareichen. Das Wachstum verlagere sich von China gen Japan, Taiwan und Indien. Die Zweifel am Luce-Modell könnten abnehmen, das Management sei jedenfalls zufrieden mit der Nachfrage./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.