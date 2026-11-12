S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die FedEx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die FedEx-Aktie bei 164.02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.097 FedEx-Aktien im Depot. Die gehaltenen FedEx-Aktien wären am 11.11.2026 1’967.02 USD wert, da der Schlussstand 322.63 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +96.70 Prozent.

Der Marktwert von FedEx betrug jüngst 74.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch