FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FedEx Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 397 US-Dollar belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Outperform
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 397.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 303.92
|
Abst. Kursziel*:
30.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 298.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.88%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
16:29
|FedEx Aktie News: FedEx gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Donnerstagabend an Boden (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|13:55
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|244.92
|-1.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|14:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Barclays Buy
|14:57
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|14:56
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|14:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Barclays Overweight
|14:55
|
UBS AG
Zurich Insurance Neutral
|14:55
|
DZ BANK
KRONES Kaufen