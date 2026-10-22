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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

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23.10.2026 13:55:55

FedEx Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 397 US-Dollar belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FedEx Corp. Outperform
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 397.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 303.92 		Abst. Kursziel*:
30.63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 298.76 		Abst. Kursziel aktuell:
32.88%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
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