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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

252.34
CHF
2.61
CHF
1.04 %
14:59:32
BRXC
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29.10.2026 13:58:00

FedEx Overweight

FedEx
252.34 CHF 1.04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 399 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umstellung der Finanzberichterstattung auf das Kalenderjahr und die Abspaltung von Fedex Freight sowie fehlende Spartenzahlen aus der Vergangenheit erschwerten eine Einordnung der Geschäftsentwicklung, schrieb Brian Ossenbeck am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er warnte daher davor, zu viel in den auf den ersten Blick enttäuschenden Ausblick für das Schlussquartal hineinzuinterpretieren. /rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 400.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 310.77 		Abst. Kursziel*:
28.71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 305.16 		Abst. Kursziel aktuell:
31.08%
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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