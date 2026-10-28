FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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FedEx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 399 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umstellung der Finanzberichterstattung auf das Kalenderjahr und die Abspaltung von Fedex Freight sowie fehlende Spartenzahlen aus der Vergangenheit erschwerten eine Einordnung der Geschäftsentwicklung, schrieb Brian Ossenbeck am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er warnte daher davor, zu viel in den auf den ersten Blick enttäuschenden Ausblick für das Schlussquartal hineinzuinterpretieren. /rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 310.77
|
Abst. Kursziel*:
28.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 305.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.08%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
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|FedEx Corp.
|248.49
|-0.50%
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