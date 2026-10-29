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29.10.2026 20:16:37
FedEx-Aktie gewinnt: Zuversichtlicherer Jahresausblick bremst Kursrutsch
Der US-Logistikkonzern FedEx blickt wie seine Konkurrenten UPS und DHL zuversichtlicher auf das laufende Jahr.
Nach Veröffentlichung des Quartalsberichts rutschte die FedEx-Aktie im nachbörslichen US-Handel zunächst über 7 Prozent ab. Im Handel am Donnerstag gewann das Papier jedoch zuletzt 0,37 Prozent bei 305,71 US-Dollar. Eine Umstellung der Veröffentlichungsmodalitäten mache einen Vergleich der Zahlen mit den Analystenschätzungen schwierig, hiess es am Markt.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von FedEx um zwölf Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar (20,5 Mrd Euro). Der Gewinn unter dem Strich sank um rund zwei Drittel auf 290 Millionen US-Dollar. Das lag unter anderem an Umbaukosten ausserhalb der USA. FedEx will sich etwa von seiner Frachtsparte trennen.
Zudem kämpft der Konzern mit inflationsbedingt gestiegenen Kosten, etwa für Energie. Einen Teil davon versucht er wie seine Wettbewerber durch Treibstoffzuschläge an die Kunden weiterzugeben. Dies geschieht aber leicht zeitversetzt und gelingt auch nicht immer vollständig. Hinzu kommen die raschen Änderungen in der globalen Handelspolitik und Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung.
Für den JPMorgan-Analysten Brian Ossenbeck lässt das Zahlenwerk positive Rückschlüsse für den Konkurrenten DHL zu. Die Bonner haben bereits Mitte Oktober Eckdaten vorgelegt und ihre Jahresziele erhöht. Bei der Vorlage des endgültigen Zahlen in einer Woche dürfte daher aber umso mehr die Mengenentwicklung in den kommenden Wochen im Fokus stehen.
Ossenbeck wertete die FedEx-Zahlen als positives Signal für die nun anstehende Hochsaison. In das laufende wichtige Schlussquartal fallen neben Weihnachten auch Aktionstage des Handels wie der Black Friday. In dieser Zeit wird in der Logistik- und Zustellerbranche entsprechend viel Geschäft gemacht.
Der US-Konzern UPS hatte vor zwei Tagen seine Jahresziele ebenfalls nach oben geschraubt und sich für die anstehende heisse Phase zuversichtlich gezeigt.
/lew/he/jha/
MEMPHIS (awp international)
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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