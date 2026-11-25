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25.11.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx reagiert am Mittwochabend positiv
Die Aktie von FedEx zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 310,38 USD.
Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 310,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'184 Punkten steht. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 310,76 USD an. Bei 304,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 61'859 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 177,69 USD ab. Abschläge von 42,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte FedEx am 02.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.02.2028 dürfte FedEx die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,10 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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