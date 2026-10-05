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05.10.2026 13:00:35

FedEx Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex geringfügig gesenkt von 400 auf 399 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der US-Logistikbranche aktualisierte Brian P. Ossenbeck in einem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen und Kursziele./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
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