FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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05.10.2026 13:00:35
FedEx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex geringfügig gesenkt von 400 auf 399 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der US-Logistikbranche aktualisierte Brian P. Ossenbeck in einem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen und Kursziele./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 399.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 290.36
|
Abst. Kursziel*:
37.42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 290.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.39%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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