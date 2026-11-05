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|Lukratives FedEx-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen FedEx-Investment verdienen können.
Am 05.11.2025 wurde das FedEx-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 170.73 USD. Bei einem FedEx-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.586 FedEx-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 329.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192.93 USD wert. Mit einer Performance von +92.93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
FedEx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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