S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

Am 05.11.2025 wurde das FedEx-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 170.73 USD. Bei einem FedEx-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.586 FedEx-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 329.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192.93 USD wert. Mit einer Performance von +92.93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

FedEx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch