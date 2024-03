Evonik 16.50 CHF 3.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Resultate unterstrichen, dass der Chemiekonzern Barmittel in jedwedem Umfeld erwirtschaften könne, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr hält er das obere Ende der Konzernprognose für machbar, und zwar dank höherer Methionin-Preise und sinkender Energiekosten. Die Aussichten für 2025 seien hingegen weniger eindeutig./tav/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



