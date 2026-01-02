Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analystenmeinung 02.01.2026 14:09:00

Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025

Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025

Das sind die Ergebnisse der Experten für die BioNTech-Aktie im abgelaufenen Monat.

BioNTech
75.20 CHF 0.78%
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BioNTech (ADRs) veröffentlicht.

2 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 153,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 57,96 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 95,04 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)155,00 USD63,0911.12.2025
Jefferies & Company Inc.151,00 USD58,8803.12.2025

Bildquelle: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images