Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BioNTech (ADRs) veröffentlicht.

2 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 153,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 57,96 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 95,04 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 155,00 USD 63,09 11.12.2025 Jefferies & Company Inc. 151,00 USD 58,88 03.12.2025

Redaktion finanzen.ch