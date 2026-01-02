BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
02.01.2026 14:09:00
Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025
Das sind die Ergebnisse der Experten für die BioNTech-Aktie im abgelaufenen Monat.
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BioNTech (ADRs) veröffentlicht.
2 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 153,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 57,96 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 95,04 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|155,00 USD
|63,09
|11.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|151,00 USD
|58,88
|03.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
