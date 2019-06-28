Evonik 14.36 CHF -1.12% Charts

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 22,70 auf 20,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen am Freitag an die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns an. Das dritte Quartal sei enttäuschend ausgefallen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.