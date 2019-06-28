Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
28.47CHF
1.62CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.09.2025 09:12:39
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 22,70 auf 20,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen am Freitag an die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns an. Das dritte Quartal sei enttäuschend ausgefallen./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
37.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.56%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Evonik AG
|
25.09.25
|Schwache Nachfrage: Chemiekonzern Evonik senkt Prognose (AWP)
|
25.09.25
|Schwache Nachfrage: Chemiekonzern Evonik senkt Prognose (AWP)
|
25.09.25
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025 (EQS Group)
|
25.09.25
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025; Geschäftszahlen im dritten Quartal 2025 (EQS Group)
|
24.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.25
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|28.47
|6.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:41
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|09:38
|
Jefferies & Company Inc.
EssilorLuxottica Buy
|09:12
|
Warburg Research
Evonik Hold
|08:56
|
Warburg Research
Knorr-Bremse Buy
|08:52
|
Deutsche Bank AG
Evonik Hold
|08:51
|
Deutsche Bank AG
Hennes & Mauritz AB Hold
|08:50
|
Deutsche Bank AG
Airbus Buy