Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

28.47
CHF
1.62
CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
Evonik Hold

Evonik
14.36 CHF -1.12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 22,70 auf 20,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen am Freitag an die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns an. Das dritte Quartal sei enttäuschend ausgefallen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
20.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14.81 € 		Abst. Kursziel*:
37.74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.56%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

