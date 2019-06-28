Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 16,40 auf 15,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe als erster in der Branche eingestanden, dass sich das schwache Nachfrageumfeld auch im dritten Quartal fortgesetzt habe, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich Evoniks gesenkter Jahresziele. Counihan befürchtet, dass auch der Jahresanfang oder selbst die Zeit darüber hinaus keinen Auftrieb bringen könnten./rob/tav/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15.10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
1.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.62%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
14:33
|Schwache Nachfrage: Chemiekonzern Evonik senkt Prognose (AWP)
|
12:54
|Schwache Nachfrage: Chemiekonzern Evonik senkt Prognose (AWP)
|
12:16
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025 (EQS Group)
|
12:16
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025; Geschäftszahlen im dritten Quartal 2025 (EQS Group)
|
24.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.25
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|18:19
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:19
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:19
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|28.47
|6.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:19
|
Jefferies & Company Inc.
Evonik Hold
|16:50
|
DZ BANK
ASML NV Halten
|15:42
|
DZ BANK
L'Oréal Kaufen
|14:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|14:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Overweight
|14:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Schneider Electric Neutral
|13:21
|
DZ BANK
LANXESS Halten