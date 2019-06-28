Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.09.2025 08:31:18

Evonik Hold

Evonik
14.36 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Evonik von 22 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte schraubte ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern ab dem zweiten Halbjahr 2025 nach neuerlicher Prüfung deutlich nach unten. Sie begründet dies in ihrer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung mit zyklischem und strukturellem Gegenwind, sowie einer gewissen Normalisierung in Bereichen, die in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark performt hätten./ag/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.07 € 		Abst. Kursziel*:
6.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.82%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse