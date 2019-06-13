Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’609 -0.2%  SPI 17’327 -0.2%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’281 0.1%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’686 0.1%  Gold 4’263 -2.2%  Bitcoin 85’529 -2.4%  Dollar 0.7930 0.1%  Öl 60.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von CureVac und BioNTech etwas fester: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Netflix-Aktie vor Bilanz mit Gewinnen: Anleger blicken gespannt auf Aboentwicklung und Umsatzwachstum
Aktien von Swatch und Richemont reagieren uneinheitlich auf rückläufige Uhrenexporte im September
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Suche...
200.- Saxo-Deal

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

117.00
CHF
-12.60
CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 08:49:46

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
288.32 CHF 14.14%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Optikkonzerns sei hervorragend gewesen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. Die Kooperation mit Meta habe ordentlich dazu beigetragen. Der Experte hob seine Schätzungen für Smart-Brillen deutlich an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
311.30 € 		Abst. Kursziel*:
10.83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
316.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.00%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten