21.10.2025 08:49:46
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
288.32 CHF 14.14%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Optikkonzerns sei hervorragend gewesen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. Die Kooperation mit Meta habe ordentlich dazu beigetragen. Der Experte hob seine Schätzungen für Smart-Brillen deutlich an./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
