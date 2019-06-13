EssilorLuxottica 252.60 CHF 5.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 21:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.