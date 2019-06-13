EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
17.10.2025 07:33:51
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 21:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
277.10 €
|
Abst. Kursziel*:
8.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
309.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.91%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse