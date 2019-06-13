EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
26.09.2025 09:41:10
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der US-Zulassung für die Stellest-Brillengläser seien die Franzosen Marktpionier in dieser Form der Verlangsamung der Kurzsichtigkeit bei Kindern, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
305.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
264.90 €
|
Abst. Kursziel*:
15.14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
272.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.05%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
