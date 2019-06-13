EssilorLuxottica 252.60 CHF 5.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der US-Zulassung für die Stellest-Brillengläser seien die Franzosen Marktpionier in dieser Form der Verlangsamung der Kurzsichtigkeit bei Kindern, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.