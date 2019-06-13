EssilorLuxottica 252.60 CHF 5.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erweiterte Angebotspalette an Datenbrillen (Smart Glasses) bei zugleich verbesserter Funktionalität sei zu begrüßen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung des Sehhilfen-Anbieters sollte im vierten Quartal davon profitieren./mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.