EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
18.09.2025 11:58:31
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erweiterte Angebotspalette an Datenbrillen (Smart Glasses) bei zugleich verbesserter Funktionalität sei zu begrüßen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung des Sehhilfen-Anbieters sollte im vierten Quartal davon profitieren./mf/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
273.10 €
Abst. Kursziel*:
6.19%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
273.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.23%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse