EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

117.00
CHF
-12.60
CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
18.09.2025 11:58:31

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erweiterte Angebotspalette an Datenbrillen (Smart Glasses) bei zugleich verbesserter Funktionalität sei zu begrüßen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung des Sehhilfen-Anbieters sollte im vierten Quartal davon profitieren./mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
273.10 € 		Abst. Kursziel*:
6.19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
273.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.23%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

