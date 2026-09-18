Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Führungswechsel
|
18.09.2026 14:15:37
ZGKB-Aktie unbeeindruckt: Alexander Hunziker wird Chief Investment Officer
Die Zuger Kantonalbank (ZGKB) hat Alexander Hunziker per sofort zum neuen Chief Investment Officer ernannt.
Mit der Ernennung setzt die Kantonalbank nach eigenen Angaben auf Kontinuität und eine interne Lösung. Hunziker soll gemeinsam mit seinem Team die Position der Bank im Anlagegeschäft weiter stärken.
Hunziker ist seit 2021 bei der Zuger Kantonalbank tätig. Zuletzt leitete er zwei Jahre lang innerhalb des Wealth Managements das Portfolio-Management-Team für Fixed Income & Multi Asset. Zudem war er als stellvertretender CIO bereits in die strategische Führung des Investment Office eingebunden gewesen.
Insgesamt bringe er mehr als 18 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten mit, hiess es. So war er mehrere Jahre als Portfolio-Manager und Analyst im Asset Management der Schweizerischen Nationalbank tätig.
An der SIX zeigt sich die ZGKB-Aktie zeitweise unbewegt bei 10'550,00 Franken.
awp-robot/cg/to
Zug (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!