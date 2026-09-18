ZGKB-Aktie unbeeindruckt: Alexander Hunziker wird Chief Investment Officer

Er folgt auf Alex Müller, der Mitte Juni 2026 die Leitung des Private Banking der Bank übernommen hat, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Mit der Ernennung setzt die Kantonalbank nach eigenen Angaben auf Kontinuität und eine interne Lösung. Hunziker soll gemeinsam mit seinem Team die Position der Bank im Anlagegeschäft weiter stärken.

Hunziker ist seit 2021 bei der Zuger Kantonalbank tätig. Zuletzt leitete er zwei Jahre lang innerhalb des Wealth Managements das Portfolio-Management-Team für Fixed Income & Multi Asset. Zudem war er als stellvertretender CIO bereits in die strategische Führung des Investment Office eingebunden gewesen.

Insgesamt bringe er mehr als 18 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten mit, hiess es. So war er mehrere Jahre als Portfolio-Manager und Analyst im Asset Management der Schweizerischen Nationalbank tätig.

An der SIX zeigt sich die ZGKB-Aktie zeitweise unbewegt bei 10'550,00 Franken.

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Zug (awp)