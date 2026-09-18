RWE Aktie 355277 / US74975E3036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zuschlag erhalten
|
18.09.2026 14:18:00
RWE gewinnt Ausschreibungen für 119 MW Onshore-Leistung - Kurs im Minus
RWE hat bei der jüngsten Auktion der Bundesnetzagentur für Windenergie an Land für zwei Projekte mit 119 Megawatt Gesamtleistung den Zuschlag erhalten.
Bei Jüchen 3 handelt sich sich um ein Neubauprojekt mit einer installierten Leistung von 84 Megawatt auf rekultivierter Fläche des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen.
Seedorf dagegen sieht die Modernisierung eines RWE-Bestandswindparks im niedersächsischen Landkreis Rotenburg vor. 5 alte Anlagen mit 9 Megawatt Gesamtleistung sollen gegen 5 moderne Windräder mit zusammen 35 Megawatt Leistung getauscht werden.
Die RWE-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 60,32 Euro nach.
DJG/rio/cbr
Dow Jones Newswires
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG (spons. ADRs)
|
11.09.26
|RWE-Aktie schwach: Partnerschaften mit Masdar und Adnoc besiegelt (Dow Jones)
|
02.09.26
|RWE-Aktie in Rot: Kraftwerksausfall legt 4'200 Megawatt Leistung lahm (Dow Jones)
|
21.08.26
|Moody's bekräftigt RWE-Rating "Baa2": Ausblick bleibt stabil - Aktie steigt (Dow Jones)
|
29.07.26
|RWE-Aktie im Plus: Ausblick für 2026 und 2027 erhöht (Dow Jones)
|
30.06.26
|RWE sichert sich 1,5 Milliarden Euro über Green Bond - Aktie stärker (Dow Jones)
|
23.06.26
|RWE-Aktie nahezu unbewegt: Unternehmen sichert sich Mehrheit an Amprion - Kapitalerhöhung zur Finanzierung abgeschlossen (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Amprion-Aufstockung soll bereits 2027 positiv zu RWE-Gewinn beitragen (Dow Jones)
|
13.05.26
|RWE-Aktie von schwachem Energiehandel gedrückt: Energiekonzern bleibt auf Kurs und hält an Prognose fest (finanzen.ch)