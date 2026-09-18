RWE gewinnt Ausschreibungen für 119 MW Onshore-Leistung - Kurs im Minus

Die beiden Windparks sollen nach einer finalen Investitionsentscheidung 2028 in Betrieb gehen, teilte der Versorger mit.

Bei Jüchen 3 handelt sich sich um ein Neubauprojekt mit einer installierten Leistung von 84 Megawatt auf rekultivierter Fläche des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen.

Seedorf dagegen sieht die Modernisierung eines RWE-Bestandswindparks im niedersächsischen Landkreis Rotenburg vor. 5 alte Anlagen mit 9 Megawatt Gesamtleistung sollen gegen 5 moderne Windräder mit zusammen 35 Megawatt Leistung getauscht werden.

Die RWE-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 60,32 Euro nach.

DJG/rio/cbr

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