Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten

Der neue Standort im Enterprise Research Campus der Universität Harvard soll für Roche und seine US-Tochtergesesellschaft Genentech künftig als Forschungszentrum für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (CVRM) dienen.

Roche und Genentech bauten damit ihre Präsenz im Grossraum Boston aus, heisst es in einer Mitteilung von Roche vom Donnerstagabend. In dem neuen Standort sollen laut den Angaben Wissenschaftler aus den Bereichen Grundlagenforschung, klinische Entwicklung, künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft zusammengebracht werden. Dabei wolle man ein Forschungsumfeld schaffen, das von der frühen Forschungsphase bis zur späten klinischen Entwicklung reiche.

Roche und Genentech haben laut der Mitteilung einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren für das 95'000 Quadratmeter grosse Zentrum abgeschlossen. Dieses biete Kapazitäten für bis zu 500 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung, klinische Entwicklung, Datenwissenschaft und anderen Bereichen, heisst es.

Das Innovation Center sei Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms von Roche und Genentech in die Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion in den USA. Insgesamt wollen die Unternehmen dabei 50 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion investieren. Neben Boston gehören dazu unter anderem neue oder ausgebaute Produktionsstandorte in Holly Springs im Bundesstaat North Carolina und Hillsboro in Oregon.

Roche erhält EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern mit MS

Roche hat eine positive Empfehlung des zuständigen Ausschusses der europäischen Arzneimittelbehörde EMA für sein Medikament Ocrevus (Wirkstoff: Ocrelizumab) erhalten. Das Mittel soll künftig auch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren mit schubförmiger Multipler Sklerose zugelassen werden, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilte. Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission wird in Kürze erwartet.

Grundlage der Empfehlung ist die klinische Phase-III-Studie Operetta 2. Darin wurde Ocrevus mit Fingolimod verglichen, dem derzeitigen Standardmittel bei Multipler Sklerose im Kindesalter. Ocrevus zeigte sich bei der Kontrolle von Krankheitsschüben nicht unterlegen und reduzierte das Rückfallrisiko im Vergleich zu Fingolimod um 48 Prozent.

Zusätzlich zeigte Ocrevus eine überlegene Wirkung bei der Unterdrückung von Entzündungsherden im Gehirn. Neue oder sich vergrössernde Läsionen im Gehirn gingen um 48 Prozent zurück, aktive entzündliche Herde um 87 Prozent. Das Sicherheitsprofil bei Kindern und Jugendlichen entsprach jenem, das bei Erwachsenen bekannt ist.

In den USA hatte die Zulassungsbehörde FDA Ocrevus für Kinder und Jugendliche mit schubförmiger Multipler Sklerose bereits im Mai 2026 zugelassen. Für Erwachsene ist Ocrevus sowohl in der schubförmigen als auch in der primär progredienten Form der Multiplen Sklerose zugelassen. Weltweit sind mindestens 40'000 Kinder und Jugendliche von Multipler Sklerose betroffen, rund ein Drittel davon in Europa.

An der SIX zeigt sich die Roche-Aktie am Freitag mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 361,8 CHF gefestigt.

AWP