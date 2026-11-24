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24.11.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 24.11.2021 wurden EssilorLuxottica-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 188.14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.315 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 175.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 930.16 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6.98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 80.24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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