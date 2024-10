ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Joshua Stone lobte in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung die Resultate des Ölkonzerns, die die Gewinnerwartungen übertroffen hätten. Hinzu kämen angehobene Aktienrückkaufziele. Allerdings erwähnte er auch das reduzierte Ziel für den operativen Gewinn, was mit der Preisentwicklung bei Energieträgern in Zusammenhang stehe./tih/mis;