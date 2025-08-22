Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.29
CHF
0.25
CHF
1.78 %
22.08.2025
BRXC
02.09.2025 07:19:03

Eni Sector Perform

Eni
14.29 CHF 1.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

