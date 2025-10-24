Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
14.75CHF
0.50CHF
3.51 %
09:56:41
BRXC
24.10.2025 12:53:13
Eni Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Italiener hätten in diesem Quartal eine hohe Hürde übersprungen, schrieb Joshua Stone am Freitag. Mit dem um 20 Prozent ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm stemmten sie sich gegen den Branchentrend./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
15.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.72%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
