Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Italiener hätten in diesem Quartal eine hohe Hürde übersprungen, schrieb Joshua Stone am Freitag. Mit dem um 20 Prozent ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm stemmten sie sich gegen den Branchentrend./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



