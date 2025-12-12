Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.2%  SPI 17’792 0.3%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’334 0.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’773 0.3%  Gold 4’335 1.3%  Bitcoin 73’480 0.0%  Dollar 0.7958 0.1%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
lululemon-Aktie schnellt hoch: Kombination aus Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz beflügelt Kurs
Gold über 4.300 US-Dollar - Silber auf Rekordstand
Bayer-Aktie im Plus: Berenberg sieht verbesserte Perspektiven bei Glyphosat und Asundexian
Suche...
Plus500 Depot

Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.90
CHF
0.08
CHF
0.51 %
13:12:43
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 11:20:46

Eni Overweight

Eni
14.90 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.98 € 		Abst. Kursziel*:
25.14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.11%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse