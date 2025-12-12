Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.98 €
|
Abst. Kursziel*:
25.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.11%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09.12.25