Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
14.74CHF
-0.01CHF
-0.06 %
09:00:48
BRXC
27.10.2025 08:29:09
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht den Versorger als "Momentum-Aktie für 2026". Die Papiere der Italiener hätten die Branche nun zwei Jahre abgehängt, und dies dürfte so bleiben, schrieb sie am Sonntag./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Eni S.p.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
15.97 €
Abst. Kursziel*:
15.83%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
15.76 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.39%
Analyst Name::
Lydia Rainforth
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
24.10.25