Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’492 -0.6%  SPI 17’270 -0.5%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’274 0.1%  Euro 0.9264 0.0%  EStoxx50 5’691 0.3%  Gold 4’040 -1.0%  Bitcoin 91’656 0.6%  Dollar 0.7964 0.0%  Öl 65.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Autobauer meldet herben Gewinneinbruch wegen Sonderkosten
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPI Europe-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
200.- Saxo-Deal

Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.74
CHF
-0.01
CHF
-0.06 %
09:00:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 09:00:13

Eni Buy

Eni
14.74 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna hob am Freitag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 15 Prozent. Die Italiener hätten starke Quartalszahlen vorgelegt./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.97 € 		Abst. Kursziel*:
6.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.03%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse