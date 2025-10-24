Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Ölkonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten und wolle nun zudem mehr Aktien zurückkaufen als bisher geplant, lobte Biraj Borkhataria am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.60 € 		Abst. Kursziel*:
8.97%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.61%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

