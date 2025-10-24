Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
14.75CHF
0.50CHF
3.51 %
09:56:41
BRXC
24.10.2025 08:55:14
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Ölkonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten und wolle nun zudem mehr Aktien zurückkaufen als bisher geplant, lobte Biraj Borkhataria am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15.60 €
|
Abst. Kursziel*:
8.97%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
15.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.61%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Starker Wochentag in Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|14.75
|3.51%
