Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.25
CHF
0.48
CHF
3.49 %
08.10.2025
BRXC
22.10.2025 12:41:44

Eni Sector Perform

Eni
14.25 CHF 3.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Eine mögliche Aufstockung der Aktienrückkäufe, das Joint-Venture in Indonesien und die Zukunftspläne des langjährigen Vorstandschefs seien die wichtigsten Themen für den Quartalsbericht des Ölkonzerns in der kommenden Woche, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
14.98 € 		Abst. Kursziel*:
13.47%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

