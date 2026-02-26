Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
17.83CHF
0.18CHF
1.04 %
09:26:03
BRXC
27.02.2026 07:52:56
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht die Italiener "positioniert für Outperformance", wie sie am Donnerstagabend im Nachgang starker Geschäftszahlen schrieb./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
22.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.23%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
