Eni 17.83 CHF 1.04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht die Italiener "positioniert für Outperformance", wie sie am Donnerstagabend im Nachgang starker Geschäftszahlen schrieb./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.