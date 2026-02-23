Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.02.2026 
Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

17.01
CHF
0.01
CHF
0.05 %
13:16:45
BRXC
23.02.2026 12:20:44

Eni Sector Perform

Eni
17.01 CHF 0.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Italiener dürften sich vor dem Kapitalmarkttag Mitte März eher bedeckt halten, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am Donnerstag. Die Resultate erwartet er aufgrund gefallener Öl- und Gaspreise auch eher schwächer als im Vorquartal./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18.62 € 		Abst. Kursziel*:
-8.69%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.69%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

