Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.02.2026 12:20:44
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Italiener dürften sich vor dem Kapitalmarkttag Mitte März eher bedeckt halten, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am Donnerstag. Die Resultate erwartet er aufgrund gefallener Öl- und Gaspreise auch eher schwächer als im Vorquartal./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
18.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.69%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.69%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
