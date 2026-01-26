Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
16.93 €
|
Abst. Kursziel*:
0.41%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
16.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.85%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|15.53
|-0.31%
Aktuelle Aktienanalysen
