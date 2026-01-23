Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
15.50CHF
0.02CHF
0.15 %
12:50:49
BRXC
23.01.2026 11:06:57
Eni Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eni auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.67 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.18%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
