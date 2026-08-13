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13.08.2026 18:17:14

EQS-Adhoc: Energiekontor AG: Energiekontor passt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2026 an

Energiekontor
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EQS-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Energiekontor AG: Energiekontor passt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2026 an

13.08.2026 / 18:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Energiekontor passt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2026 an

Bremen, 13. August 2026 – Der Vorstand der Energiekontor AG („Energiekontor“) passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Statt eines Konzern-EBT in einer Bandbreite von bislang 40 bis 60 Mio. Euro erwartet der Vorstand nunmehr ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von fünf bis zehn Mio. Euro. Grund für die kurzfristige Prognoseänderung sind deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher für das Geschäftsjahr 2026 vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe.

Entgegen der im Halbjahresfinanzbericht 2026 bestätigten Ergebnisprognose haben sich im Nachgang zu dessen Veröffentlichung neue Entwicklungen bei den Netzanschlussterminen mehrerer schottischer Windparkprojekte ergeben. Infolge der nun deutlich späteren Netzanschlusstermine ist aus heutiger Sicht nicht mehr davon auszugehen, dass die ursprünglich geplanten Ergebnisbeiträge aus den vorgesehenen Projektverkäufen im Geschäftsjahr 2026 realisiert werden können. Ob gegebenenfalls noch Ergebnisbeiträge in geringerem Umfang generiert werden können, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Aktuell ist eher von einer Ergebnisverschiebung ins nächste Geschäftsjahr auszugehen.

Demnach verschieben sich die bislang für 2029 vorgesehenen Netzanschlusstermine für drei schottische Windparkprojekte auf 2031. Ursache hierfür ist ein laufendes Rechtsverfahren gegen die an den Netzbetreiber (Scottish Power Transmission) erteilte Genehmigung für den Bau einer für den Netzanschluss erforderlichen Überlandleitung, an die insgesamt rund 1,4 Gigawatt Projektkapazität angeschlossen werden sollen. Aufgrund des laufenden Verfahrens können die erforderlichen Arbeiten an der Netzinfrastruktur bis zur abschliessenden gerichtlichen Klärung nicht wie vorgesehen fortgeführt werden. Mit einer abschliessenden gerichtlichen Klärung wird nach Angaben des Netzbetreibers im ersten Halbjahr 2027 gerechnet. Zwei der drei von der Verzögerung betroffenen Projekte waren zentraler Bestandteil der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 und befinden sich aktuell im Verkaufsprozess.

Die im Rahmen der laufenden NESO-Grid-Reform noch ausstehenden Netzanschlussangebote für die weitere britische Projektpipeline werden weiterhin bis Mitte September 2026 erwartet. Energiekontor erwartet, dass die geänderten Netzanschlusstermine der drei schottischen Windparkprojekte darin bestätigt werden.

Die Zusammensetzung des Konzern-EBT entspricht der Darstellung auf Seite 53 des Geschäftsberichts 2025 der Energiekontor AG. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar.

Kontakt

Julia Pschribülla
Head of Investor & Public Relations
Tel: +49 (0)421-3304-126
E-Mail: ir@energiekontor.com

Energiekontor AG
Mary-Somerville-Strasse 5
28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0
Fax: +49 (0)421-3304-444
E-Mail: info@energiekontor.de
Web: www.energiekontor.de



Ende der Insiderinformation

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Energiekontor AG
Mary-Somerville-Strasse 5
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: 04 21/33 04-126
Fax: 04 21/33 04-4 44
E-Mail: ir@energiekontor.de
Internet: www.energiekontor.de
ISIN: DE0005313506
WKN: 531350
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900MCVP6QF0PTPQ72
EQS News ID: 2382816

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2382816  13.08.2026 CET/CEST

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