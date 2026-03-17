Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
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Energiekontor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor Geschäftszahlen für 2025 von 106 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Geschäftsmodell des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien sei intakt, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Marktumfeld und die politische Gemengelage hätten sich in den vergangenen Jahren aber erheblich verschlechtert./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.75 €
|
Abst. Kursziel*:
119.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
117.33%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-