Enel 8.72 CHF 0.09% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi traut dem italienischen Versorger bis 2030 im besten Fall ein jährliches Ergebniswachstum von 8 Prozent zu, wie er am Dienstag schrieb. Voraussetzung dafür seien deutliche Einsparungen und ein weiterer Schuldenabbau. Das Konzernziel von plus 6 Prozent per annum hält Gandolfi für eher konservativ./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.