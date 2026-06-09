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10.06.2026 21:01:25

HUGO BOSS Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach einem Übernahmeangebot von Großaktionär Frasers Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die gebotenen 38 Euro je Aktie erschienen nicht sonderlich attraktiv, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die nachbörslich veröffentlichte Offerte. Sie beinhalteten lediglich einen vierprozentigen Aufschlag auf den aktuellen Xetra-Schlusskurs des Modekonzerns. Battistini erinnerte daran, dass die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten 9 Prozent und seit ihrem Zwischenhoch im Jahr 2023 mehr als die Hälfte ihres Werts verloren hat. Andererseits gebe es keine offensichtlichen weiteren Interessenten, die ein Gegengebot vorlegen könnten. Battistini beobachtete vor der Bekanntgabe der Frasers-Offerte zudem eine vergleichsweise hohe Short-Quote bei der Aktie - also etliche Anleger, die auf einen fallenden Kurs gewettet hätten./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 19:27 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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