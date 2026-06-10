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Oracle schlägt die Erwartungen und hebt die Gewinnprognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab

Oracle schlägt die Erwartungen und hebt die Gewinnprognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab

Der US-amerikanische Software- und Technologiekonzern Oracle hat seine Bücher geöffnet. So bewerten Anleger das lang erwartete Zahlenwerk.

Oracle
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Für den SAP-Konkurrenten Oracle ist das dritte Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist noch ein EPS von 1,70 US-Dollar in den Büchern stehen hatte, verdiente Oracle im Berichtsquartal 2,11 US-Dollar je Aktie. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 1,96 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz stieg unterdessen von 15,90 Milliarden US-Dollar auf 19,18 Milliarden US-Dollar und lag damit etwas über den Marktschätzungen, die sich im Vorfeld auf 19,10 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.

Oracle passt seine Prognose für das Gesamtjahr 2027 an: Während das Umsatzziel von 90 Milliarden US-Dollar bestätigt wird, hebt das Unternehmen die Erwartung für das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) auf 8,05 US-Dollar an.

Die Oracle-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 4,12 Prozent tiefer bei 195,38 US-Dollar. Auslöser war die Ankündigung, im Geschäftsjahr 2027 rund 40 Milliarden Dollar über eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital aufzunehmen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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