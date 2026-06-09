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Index-Performance 09.06.2026 17:58:22

STOXX-Handel Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus

STOXX-Handel Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Dienstag zum Handelsschluss.

BMW
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Am Dienstag verlor der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.20 Prozent auf 6’049.94 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.073 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.058 Prozent schwächer bei 6’058.79 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’062.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’149.17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’049.94 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’911.53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’685.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’421.52 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.41 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’199.78 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2.91 Prozent auf 5.76 EUR), adidas (+ 1.70 Prozent auf 167.35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.63 Prozent auf 456.20 EUR), Enel (+ 1.10 Prozent auf 9.69 EUR) und Allianz (+ 1.02 Prozent auf 377.90 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5.92 Prozent auf 148.30 EUR), Infineon (-3.30 Prozent auf 75.66 EUR), Eni (-2.50 Prozent auf 23.00 EUR), SAP SE (-2.15 Prozent auf 154.70 EUR) und BMW (-1.46 Prozent auf 68.72 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5’817’984 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 563.558 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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