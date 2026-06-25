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easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

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25.06.2026 07:31:43

easyJet Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Mit der Ablehnung einer weiteren Übernahmeofferte des US-Investors Castlelake steige der Druck auf die Strategie und das Management der Billigfluglinie, den Wert für die Aktionäre schneller zu steigern, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
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