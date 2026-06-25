easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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25.06.2026 07:31:43
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Mit der Ablehnung einer weiteren Übernahmeofferte des US-Investors Castlelake steige der Druck auf die Strategie und das Management der Billigfluglinie, den Wert für die Aktionäre schneller zu steigern, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.40 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
6.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
5.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu easyJet plc
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