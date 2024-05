NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet anlässlich der jüngst präsentierten Zahlen des britischen Billigfliegers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Pence belassen. Die Kommentare des Managements zur Preisgestaltung seien zwar nicht beruhigend gewesen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach gibt es aber immer noch Grund für Optimismus. So dürfte das Kapazitätswachstum der Fluggesellschaften in der Spitze des Sommergeschäfts zurückgehen./la/gl;