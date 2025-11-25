Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’813 0.3%  SPI 17’595 0.3%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’554 0.4%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 5’614 0.7%  Gold 4’173 1.0%  Bitcoin 70’171 -0.6%  Dollar 0.8065 -0.1%  Öl 62.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Sika41879292Novartis1200526
Top News
Dell-Aktie von Mega-Ausblick angetrieben - Anleger sehen über enttäuschende Erlöse hinweg
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: 4-Billionen-Dollar-Marke rückt näher
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Suche...
eToro entdecken

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

4.93
CHF
-0.07
CHF
-1.38 %
12:58:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.11.2025 10:33:32

easyJet Hold

easyJet
4.93 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Die jüngsten Quartalszahlen erschienen positiv, doch Aussagen zu den weiteren Geschäftsaussichten dürften den Markt kaum euphorisieren, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Für eine Party anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Billigfluggesellschaft gebe es keinen Grund./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Hold
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5.35 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse