easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
4.93CHF
-0.07CHF
-1.38 %
12:58:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.11.2025 10:33:32
easyJet Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Die jüngsten Quartalszahlen erschienen positiv, doch Aussagen zu den weiteren Geschäftsaussichten dürften den Markt kaum euphorisieren, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Für eine Party anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Billigfluggesellschaft gebe es keinen Grund./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Hold
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5.35 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29