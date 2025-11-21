easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
4.94CHF
-0.15CHF
-3.00 %
10:56:20
BRXC
25.11.2025 09:49:33
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach Zahlen der Billigfluggesellschaft auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres liege knapp über den Erwartungen, schrieb Alex Irving am Dienstag. Dazu komme das angehobene Vorsteuerziel für das Urlaubsgeschäft 2030./rob/gl/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
5.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
4.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
