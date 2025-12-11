easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
5.60 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5.38 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
4.79 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet zieht am Mittag an (finanzen.ch)
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
10.12.25
|easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
09.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
09.12.25
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
02.12.25
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
01.12.25
|Keine Störungen bei ITA, Easyjet und Wizz durch A320-Nachbesserungen (Dow Jones)
Analysen zu easyJet plc
|14:08
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
