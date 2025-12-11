Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’908 -0.1%  SPI 17’734 -0.2%  Dow 48’255 0.4%  DAX 24’250 0.5%  Euro 0.9329 -0.3%  EStoxx50 5’757 0.9%  Gold 4’236 0.2%  Bitcoin 71’684 -2.5%  Dollar 0.7944 -0.7%  Öl 61.0 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Givaudan1064593NVIDIA994529Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
Coca-Cola-Aktie stabil: Chefwechsel für das neue Jahr angekündigt
Deutsche Bank AG: Buy für EON SE-Aktie
Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Deutsche Bank AG
Nextdoor-Aktie mit deutlichem Kursanstieg: Spekulationen um Zuwachs in der "Meme-Aktien"-Kategorie
Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie
Suche...
eToro entdecken

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

5.10
CHF
0.07
CHF
1.35 %
15:35:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 14:08:51

easyJet Outperform

easyJet
5.10 CHF 1.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5.60 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.38 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu easyJet plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:08 easyJet Outperform Bernstein Research
10.12.25 easyJet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 easyJet Buy UBS AG
08.12.25 easyJet Outperform Bernstein Research
05.12.25 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen