easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.12.2025 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 5,06 GBP.
Die easyJet-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 5,06 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 5,00 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,04 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 259'613 easyJet-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 5,91 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,61 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,137 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,690 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie nimmt ab: Trotz Gewinnsprung enttäuschende Dividende
Aktien von Ryanair, Lufthansa und Co.: Gesenkte deutsche Luftverkehrssteuer soll Tourismus und Airlines entlasten
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29