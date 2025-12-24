easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittag schwächer

Die easyJet-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 5,06 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 5,00 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,04 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 259'613 easyJet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 5,91 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,61 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,137 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,690 GBP je Aktie.

