easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

5.20
CHF
0.00
CHF
-0.08 %
17:28:39
BRXC
02.12.2025 19:07:09

easyJet Outperform

easyJet
5.20 CHF -0.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 620 auf 590 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Billigfliegers zum Geschäftsjahr 2024/25 habe er seine Prognosen für 2025/26 reduziert, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Vorsteuer-Ergebnisprognosen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 lägen rund 2 Prozent unter den Konsensschätzungen. Auf dem aktuellen Kursniveau böten die Aktien des Billigfliegers aber Wachstum zu einem vernünftigen Preis./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.68 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.93 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse